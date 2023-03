Ruba una bici in via della Ninna Scappa ma viene inseguito e fermato Il mezzo reso a una famiglia tedesca

Ruba una bicicletta in via della Ninna ma viene bloccato e denunciato dalla Municipale. Martedì pomeriggio una pattuglia è stata fermata da un passante che ha riferito che un uomo stava cercando di sottrarre una bicicletta dalla rastrelliera di via della Ninna. Gli agenti hanno visto l’uomo salire in sella alla bicicletta appena rubata e darsi alla fuga. È quindi iniziato l’inseguimento che, anche grazie all’intervento di altre pattuglie, si è concluso in piazzetta dei Donati, dove il 50enne è stato bloccato. Per lui è scattata la denuncia mentre la bici e le tenaglie sono state sequestrate. Per ritrovare il proprietario della bici, dal valore di circa 1.800 euro, gli agenti hanno lasciato un avviso sulla rastrelliera. E ieri mattina una famiglia tedesca in visita a Firenze l’ha riavuta indietro.