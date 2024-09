Ruba dagli scaffali di un supermercato e minaccia i dipendenti. Nei guai un uomo a Firenze

Firenze, 23 settembre 2024 – Porta via alcuni prodotti dagli scaffali senza pagare e poi minaccia i dipendenti. Per questo ieri mattina, con l’accusa di rapina impropria, la polizia di stato ha arrestato in via Senese un cittadino indiano di 49 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura, poco dopo le 8, il personale di un centro commerciale del Galluzzo avrebbe chiesto contezza al 49enne, con sopra le spalle un voluminoso zaino, di diversa merce, tra cui almeno sette bottiglie di vodka che quest’ultimo avrebbe prelevato poco prima dagli scaffali.

Di tutta risposta l'uomo avrebbe tirato fuori un coltello da cucina intimando a chi aveva di fronte di allontanarsi, con esplicite minacce. L’uomo quindi si è dato dato alla fuga, inseguito in strada dai dipendenti del supermercato che nel frattempo avevano dato l’allarme al 112 Nue.

Le volanti di via Zara sono arrivate in pochi attimi bloccando definitivamente il fuggitivo nei pressi di un distributore di benzina in via Senese: aveva ancora il coltello (che ha subito fatto cadere a terra) e tutta la refurtiva per un valore commerciale complessivo di quasi 150 euro nello zaino. Il 49enne è stato quindi arrestato