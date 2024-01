Ruba in un’auto di lusso e aggredisce una poliziotta. Arrestato: potrebbe essere anche l’autore delle spaccate a Firenze

Firenze, 20 gennaio 2024 - E’ stato arrestato con l’accusa di tentata rapina impropria, ma potrebbe anche essere l’autore di una spaccata all’interno di un negozio. Ieri mattina la Polizia di Firenze ha messo le manette ai polsi di un cittadino magrebino di 26 anni.

L’uomo, già finito in manette alcuni mesi fa a seguito di un furto aggravato, è appunto sospettato di essere anche il presunto autore di una spaccata in un esercizio commerciale, sulla quale ha indagato la Squadra Mobile.

Venerdì scorso è stato fermato dopo aver messo a segno un furto su un’auto di lusso ed ha pure aggredito due agenti. Il brutto episodio è accaduto in zona Porta al Prato, dove la volante ha rintracciato il malvivente all’interno di un parcheggio condominiale.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, intorno alle 6 di ieri alcuni residenti hanno chiamato il 112 dopo esser stati svegliati da forti rumori provenienti dalla strada. Appena la volante è arrivata davanti allo stabile, l’uomo ha scavalcato il cancello d’ingresso, scagliandosi contro una agente con calci e pugni.

La giovane in uniforme è finita a terra insieme all’aggressore, ma non si è data per vinta: in pochi attimi si sono precipitati in suo aiuto l’altro poliziotto - anche lui poi rimasto contuso - ed una guardia giurata che, passando di lì, aveva assistito alla scena.

Una volta riportata la situazione alla calma, la polizia ha recuperato la refurtiva portata via da una macchina di grossa cilindrata, dopo averne rotto un finestrino: un giubbino, un paio di guanti e 20 euro. Il reato di furto aggravato su autovettura si è dunque tramutato in accusa di tentata rapina impropria. Lo stesso uomo era già stato arrestato dalle volanti per un’altra spaccata messa a segno a fine novembre in una enoteca nel quartiere di San Frediano.

Come anticipato, l’uomo era inoltre già conosciuto alla Squadra Mobile nell’ambito appunto delle indagini sulle spaccate. I Falchi della Mobile, in base alle indagini, ricondurrebbero il 26enne anche alla spaccata avvenuta il 5 gennaio scorso in un bar di via Alamanni, dove sparirono fondo cassa, cellulare, e alcolici di un valore di 150 euro. Per l’uomo è dunque scattata la custodia cautelare in carcere.

“Resta naturalmente altissima l’attenzione delle autorità per contrastare le spaccate negli esercizi commerciali - ha sottolineato il Questore Maurizio Auriemma -. Questo fenomeno sarà contrastato con la massima fermezza e determinazione da parte di tutte le forze di polizia e delle Istituzioni preposte alla sicurezza della nostra città”.