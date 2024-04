Ruba il cibo da un supermercato e aggredisce la sorveglianza. Ventottenne fermata dalla polizia

La polizia ha arrestato in via Cimabue una filippina di 28 anni, accusata di tentata rapina impropria. La donna avrebbe consumato della merce alimentare all’interno di un supermercato della zona, per poi oltrepassare le casse senza pagare. Fermata dai dipendenti dell’esercizio commerciale, quest’ultima, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, avrebbe aggredito uno di loro con calci e pugni, provocandogli delle lievi contusioni, guaribili con 6 giorni di prognosi. La donna è stata poi subito identificata e dal suo zainetto sono salati fuori altri prodotti alimentari insieme a diversi capi di abbigliamento non appartenenti, però, al supermercato. I poliziotti hanno scoperto che i capi in questione, alcuni danneggiati nella parte dell’antitaccheggio, sarebbero stati sottratti ad almeno tre negozi fiorentini. Per la donna è scattata anche una denuncia per il reato di ricettazione.