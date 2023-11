Ruba due borse da 38mila euro. Denunciato un 25enne

Un uomo di 25enne è stato denunciato in stato di libertà per furto di due borse di griffe di alta moda. Lo hanno fermato i carabinieri della stazione di Reggello e dell’aliquota operativa della compagnia di Figline Valdarno: sarebbe stato lui, secondo gli inquirenti, a sottrarre da una pelletteria figlinese due borse firmate Christian Dior.

Realizzato in pelle di coccodrillo e lucertola, sul mercato valgono molto: una 30 mila euro e l’altra 8 mila euro. Il 25 enne si è introdotto nella pelletteria che lavora per il noto marchio francese di moda ed è riuscito a portarle via, ma non senza essere riconosciuto.

È stato fermato ed identificato dai militari dell’arma durante alcuni servizi preventivi per prevenire e bloccare i reati contro il patrimonio. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 17 novembre. Sarà ora il giudice a decidere sulla colpevolezza dell’indagato.