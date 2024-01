Ruba alcolici al supermercato, ma il vigilantes è un lottatore di Mma e lo disarma

Firenze, 26 gennaio 2024 – Ha tentato di rubare due bottiglie di whiskey al supermercato, ma sulla sua strada ha trovato un vigilantes che, tra le altre cose, è anche un lottatore esperto di Mma. E’ stato lui a disarmare un 40enne di origini senegalesi che aveva provato a sottrarre alcolici da un supemercato di piazza Leopoldo.

Il fatto è accaduto nella giornata di ieri. Il rapinatore è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Il vigilantes, secondo quanto ricostruito, avrebbe sorpreso il 40enne mentre con le bottiglie di superalcolici sotto i pantaloni, superava le casse senza pagare.

Il senegalese avrebbe estratto un coltello per guadagnare la fuga, ma sarebbe stato disarmato e bloccato dall'addetto alla vigilanza, esperto in arti marziali miste, che ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenute le volanti. Il 40enne avrebbe colpito gli agenti con calci e gomitate, ma alla fine è stato arrestato e trasferito a Sollicciano in attesa dell'udienza di convalida. Nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita.