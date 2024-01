Ruba alcolici al negozio. Esperto di Mma lo disarma

Voleva portarsi via un po’ di merce dal supermercato senza pagare, era riuscito a superare le casse, ma di fronte a sé si è trovato l’addetto della vigilanza privata, esperto di Mma (ovvero di arti marziali miste). È successo giovedì in piazza Leopoldo: il 40enne senegalese è stato sorpreso dalla guardia giurata dopo aver passato le casse del negozio con due bottiglie di whiskey nascoste sotto i vestiti. L’uomo, appena raggiunto e fermato, ha poi tirato fuori un coltello a serramanico a doppia lama, minacciando il sorvegliante. Che, tuttavia, non si è fatto minimamente intimorire: l’uomo infatti è un esperto di Mma ed è riuscito a disarmare e bloccare il fuggitivo, senza riportare lesioni.

Gli agenti della polizia sono arrivati in pochi istanti, arrestando l’uomo fermato con l’accusa di rapina impropria e per l’ulteriore resistenza che ha opposto anche contro di loro, sferrando calci e gomitate.

Stesso copione, ma con attori diversi quello di qualche giorno fa avvenuto in un altro centro commerciale in via Pisana. In quel caso un uomo avrebbe reagito contro l’addetto alla sicurezza minacciandolo con un coltello di circa 20 centimetri, dopo che quest’ultimo lo aveva sorpreso con della merce non pagata.

Anche in quel frangente la polizia è subito intervenuta e ha rintracciato, a circa 150 metri dal supermercato, un uomo che corrispondeva alle descrizioni fornite dalle vittime dell’aggressione. Quest’ultimo, alla vista della volante, ha cercato riparo dietro ad un’auto in sosta. Ma appena gli agenti si sono avvicinati per il controllo, il sospetto ha tirato (nuovamente) fuori il coltello con manico rosso.

Data la situazione i poliziotti hanno estratto il “taser” in dotazione alle forze di polizia e, senza premere il dito sul grilletto, sono riusciti a convincere l’uomo a gettare a terra l’oggetto atto ad offendere e ad arrendersi.

Il coltello è stato naturalmente sequestrato, mentre la busta con quanto precedentemente trafugato è stata ritrovata nei pressi dell’esercizio commerciale, verosimilmente abbandonata nella prima fase dell’episodio.

Il cittadino nigeriano è quindi finito in manette e subito dopo a Sollicciano, con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

