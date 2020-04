Firenze, 11 aprile 2020 - Sono numeri record quelli di Rtv38 nel mese di marzo. L'emittente si conferma punto di riferimento non solo per la Toscana ma per tutto il centro Italia. Boom di ascolti per Rtv38. Un trend in costante crescita negli ultimi dodici mesi. Secondo i dati Auditel appena pubblicati, rispetto allo stesso mese del 2019, l'aumento degli ascolti è stato del 140% portando la media al record di 250.382 ascoltatori, con punte di oltre 300mila.

Il cuore dell'emittente si conferma in questo periodo così delicato a causa dell'emergenza coronavirus l'informazione: c'è stata da parte di Rtv38 una copertura capillare, grazie a collegamenti in diretta con i corrispondenti non solo dai capoluoghi ma anche dai piccoli centri delle province toscane.

Nella mattina di Pasqua andrà in onda lo scoppio del carro edizione 2019: non potendo aver luogo lo scoppio del carro vero e proprio a causa del lockdown si è deciso, anche su impulso del sindaco Nardella, di riproporre quella dello scorso anno: una tra le più care tradizioni per Firenze dunque non abbandonerà i cittadini, sperando che il perfetto volo della colombina sia di buon auspicio.