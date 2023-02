Rsa Ricorso al Tar contro la Regione "Aumento da 68 centesimi offensivo"

di Ilaria Ulivelli

Hanno deciso di impugnare la delibera regionale davanti al Tar. "Troviamo offensivo l’aumento del contributo regionale giornaliero per le rette delle Rsa di 68 centesimi, per questo ci rivolgiamo al tribunale amministrativo della Toscana". Parla Franca Conte, presidente Arat (Associazioni residenze anziani Toscana), ma con lei a consegnare le carte agli avvocati ci sono tutte le associazioni che rappresentano le Rsa della Toscana, da Aris a Uneba a Arsa. "Abbiamo deciso di impugnare l’atto: i tempi tecnici, poi sarà il Tar a decidere sulla sua legittimità", spiega Conte.

Le case di riposo chiedono cifre adeguate, "sono undici anni che la cifra non viene ritoccata, nel frattempo noi abbiamo dovuto far fronte a tre rinnovi contrattuali del personale, senza contare l’aumento delle bollette e un’inflazione al galoppo".

Una situazione non sostenibile. "Siamo molto lontani, bisogna discutere insieme alla Regione per trovare una soluzione", incalza la presidente di Arat ormai sul piede di guerra.

"Questa miseria mette in difficoltaà noi, ma ancora di più le famiglie che si trovano a dover affrontare l’aumento delle rette perché così non possiamo andare avanti".

Franca Conte chiede anche dove siano andati a finire i fondi per la non autosufficienza che la Regione non ha erogato nel 2022, "si tratta di una cifra tra i 27 e i 30 milioni che sono rientrati nel fondo sanitario, ma che non sono stati spesi per ciò cui esrano stati destinati", spiega. "Ai cittadini sono state distribuite novemila quote per la non autosufficienza anziché dodicimila, la rimamenza dei 206 milioni che la Regione dà ogni anno alle Asl dov’è finita?". E’ una domanda che Franca Conte rivolge ai vertici della Regione.

E su questo tema va all’attacco anche Fratelli d’Italia, con il il capogruppo in consiglio regionale, Francesco Torselli, e il consigliere e membro della commissione sanità Diego Petrucci. "Poco più di due mesi fa l’assessora Spinelli riferì in commissione sanità che era stato speso il 64% dei 206milioni di euro stanziati per Rsa e centri diurni nel 2022 – dicono – E’ stata proposta di risoluzione per ridistribuire le quote non versate in favore del servizio di residenza assistita. Nella nostra interrogazione chiediamo che fine hanno fatto questi fondi, se sono stati inghiottiti nel buco di bilancio".