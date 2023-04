Rsa licenzia delegata sindacale: scatta il presidio. Ecco perché è stata rimossa

Firenze, 5 aprile 202 3- Le bandiere della Cgil sventolano di fronte all’istituto Rsa del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante, in via Scipione Ammirato.

Un presidio rosso accesso, di donne e uomini, riunitosi sotto il portone della residenza sanitaria per protestare contro il licenziamento (avvenuto il 28 gennaio scorso) di Camilla Boccaccini, rappresentante sindacale della struttura gestita da suore. Secondo la ricostruzione dei rappresentati della Fp Cgil di Firenze, «il licenziamento sarebbe stato seguito da una motivazione arbitraria e per noi eccessiva e che sarà la magistratura a valutarne la proporzionalità».

Il presidio arriva, infatti, a margine del fallito tentativo di conciliazione - avvenuto alla Prefettura di Firenze - tra la Rsa e la sigla sindacale, a seguito della proclamazione dello stato di agitazione del personale aziendale. «La scelta di rimuovermi dall’incarico è arrivata dopo un incidente nelle sala refettorio della struttura, più precisamente dopo aver fatto cadere da un tavolo l’affettatrice, durante le operazioni di pulizia. La direttrice dell’istituto mi ha inizialmente notificato una lettera di richiamo, la prima in dieci anni di lavoro, per poi nei giorni successivi infliggermi come sanzione disciplinare il licenziamento in tronco», ci spiega la stessa Boccaccini.

Troppo poco, secondo il sindacato, per essere mandati a casa. «Mi ritrovo senza lavoro, rimossa senza una giusta causa, con un figlio e una famiglia da mandare avanti. Non si fa così, non si trattano così le persone. Per di più quando indossi una veste da suora», aggiunge la donna. L’istituto è destinato ad accogliere donne anziane con vario grado di autosufficienza che, per motivi di solitudine o fragilità, scelgono di trasferirsi in modo residenziale e stabile all’interno della struttura per garantirsi protezione e assistenza. Come tutte le Rsa, la struttura è organizzata in modo da prestare alle ospiti anche un supporto di tipo sanitario, qualora le condizioni di salute lo rendessero necessario. Un ambiente che necessita quindi di personale qualificato, come Camilla Boccaccini, in quanto «impiegata da molto tempo nei vari lavori di gestione della struttura».

L’allontanamento della rappresentante sindacale, «fortemente impegnata nella tutela dei diritti del personale nella casa di riposo residenziale», rappresenta il punto di rottura dopo mesi di progressivo peggioramento dei rapporti sindacali, «dovuti ad un sotto-inquadramento del personale e al mancato riconoscimento degli accordi integrativi regionali», spiegano ancora.

«Preso atto della posizione della parte datoriale di non voler revocare il provvedimento di licenziamento», come Fp Cgil Firenze ribadiamo «di sostenere la lavoratrice nella vertenza legale per l’impugnativa del licenziamento, procedendo ad iniziative di protesta fino anche

alla proclamazione dello sciopero». Quello che il sindacato teme è che il licenziamento posso inoltre «essere utilizzato dall’Istituto come avvertimento per scoraggiare l’attività sindacale all’interno della struttura». I vertici dell’istituto, contattati dalla Nazione, hanno preferito per il momento non rilasciare dichiarazioni.