Rsa Botticelli Vincono i lavoratori: "Illegittimi i licenziamenti del 2017"

Vittoria per le dipendenti della Rsa Botticelli di Strada in Chianti, nel Comune di Greve. Anche la Corte di Cassazione ha infatti ritenuto illegittimi il licenziamento che avevano subito. "Questa sentenza ci soddisfa, è giusto contrastare l’esternalizzazione dei servizi ai danni dei lavoratori", commenta Francesco Belli della Fp Cgil.

La vicenda risale al 2018 ma il percorso era stato avviato a novembre 2017 con lettera di licenziamento inviata a 28 dipendenti in quanto La Villa, come lo stesso gruppo che gestisce la Rsa scrisse al nostro giornale, aveva dovuto optare per "l’esternalizzazione dei servizi di carattere socio-sanitario e delle professionalità ad essi legate". Una decisione che escludeva dalla decisione alcuni tra amministrativi e cucina mentre il grosso del personale come le Os, i fisioterapisti e gli animatori sarebbero stati licenziati. Seguì una serie di tentativi di contrattazione tra sindacato e proprietà.

Poi alla fine, dieci lavoratrici, furono licenziate in quanto l’azienda decise di esternalizzare il servizio "ad una cooperativa che riassunse le dieci donne, ma con un contratto di lavoro peggiore e retribuzioni inferiori. Una esternalizzazione con licenziamenti "mirati", fatti da La Villa senza comparare i lavoratori con quelli di altre unità locali del gruppo, che la Corte ha "punito", spiega Belli.

Così, "dopo una lunga vertenza legale, è stata definitivamente confermata la sentenza di illegittimità dei licenziamenti che ha condannato La Villa spa a reintegrare le lavoratrici nel posto di lavoro e al pagamento in loro favore di una indennità risarcitoria". Come spiega Belli, "ci siamo sempre opposti alla scelta di esternalizzare i servizi supportando le lavoratrici nella procedura di licenziamento, che da subito contestammo con tutti gli strumenti a disposizione della trattativa sindacale. Ma che la controparte ha pervicacemente rifiutato costringendo le lavoratrici ed il sindacato a spostare la discussione in tribunale. Dove, con il fondamentale supporto dell’avvocato Andrea Stramaccia, siamo giunti a questa importante sentenza che ci soddisfa perché, oltre a ripristinare il diritto delle lavoratrici licenziate illegittimamente, conferma il contrasto sindacale della Fp Cgil alle esternalizzazioni a danno dei diritti dei lavoratori". Esternalizzazione che "caratterizza il sistema delle Rsa nel territorio della Città metropolitana di Firenze", con "l’utilizzo di appalti a cooperative utili ad abbattere i costi del lavoro".