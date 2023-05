Rovezzano-Varlungo Come fratelli Due facce della stessa medaglia

di Carlo Casini

Come da via Aretina lasci Bellariva ed entri al Varlungo all’angolo con via del Gignoro c’è ancora una casina inconfondibile;lo ricorda il nome dal bar di fronte: era la barriera daziaria dove finiva Firenze e cominciava Rovezzano, che fu fieramente Comune per più di mezzo secolo, dal 1808, anno in cui il governo napoleonico lo liberò dal giogo di Bagno a Ripoli, al 1865 di Firenze capitale, quando fu soppresso per regio decreto e smembrato tra Firenze e Fiesole, come analoga sorte toccò a Legnaia e il Pellegrino all’opposto della città. Si estendeva fino a Settignano, ma oggi col toponimo si intende quella lunga striscia stretta tra la ferrovia e l’Arno, divisa in due rioni fratelli ma dal carattere distinto: la più periferica Rovezzano, dall’anima operaia, e il Varlungo dalle note più borghesi.

Entrambi mantengono un’identità forte, una comunità viva, ma qualcosa si sgretola. A partire dai giovani che quell’appartenenza ormai non la sentono così radicata, anche per le scarse opportunità che la zona offre: "Qui al massimo stai ai giardini a fare due chiacchiere, altrimenti vai in centro. Anche il campino davanti alla stazione è tutto rovinato. Ma spostarsi con il treno è un problema, le obliteratrici sono sempre rotte e non ci sono le macchinette a spiccioli, solo a bancomat; e sull’ora di pranzo e la domenica i negozi per comprare i biglietti sono chiusi", dice Maria, 16 anni. Pensare che chi ha il triplo dei suoi anni alle Minime ricorda le grandissime compagnie e le feste da centinaia di persone. Neppure con il bus è semplice: "Ci danno orari troppo stretti, impossibili da rispettare, questa linea attraversa mezza città", confida l’autista del 14.

C’è il bel parco di Villa Favard, ma ha due volti: "A parte l’area cani trascurata, il resto del parco è curato e tranquillo", lo descrive Marina. Non è d’accordo la proprietaria del chiosco: "Ho subito tanti atti vandalici e tentativi di furto, e ci sono pure riusciti. Anche se i cancelli sono chiusi scavalcano o forse c’è qualche buco nella rete. Se piove entrano nel dehor, sporcano e fanno gli spregi. Mentre il pomeriggio nel parco a volte ci sono ragazzi a fumare spinelli, poi lasciano il sudicio in terra. Basterebbe pattugliare di più".

Ma nel più centrale Varlungo, i problemi di droga sono ben altri: "Questo è un rione vivace, l’unico problema è il sottopasso che è in mano a spacciatori, quasi tutti nordafricani– mostra Silvano Evangelista, che ha aperto un locale da appena tre mesi – Dormono all’ex deposito tram, girano in bicicletta a spacciare, si fermano le auto e gli passano la roba. Ma soprattutto fanno base nel sottopasso qui accanto, dove litigano, lordano e vivono di espedienti,è diventato pericoloso".