"Rottamiamo le vecchie abitudini E facciamo un paese per giovani"

di Andrea Settefonti

I giovani trovano nuovi metodi per comunicare con i giovani stessi. Si chiama "Chianti senza limiti", il progetto dell’amministrazione comunale con il supporto metodologico di SocioLab che vuole investire sulle potenzialità comunicative, relazionali e creative dei giovani. Giacomo Cassetta, Andrea Regoli e Adelin Dan Alixei sono alcuni dei ragazzi, residenti nel territorio grevigiano, che hanno deciso di prendere parte all’iniziativa. Adelin Dan Alixei, 18 anni, è uno di loro. E spiega perché. "Credo che noi giovani possiamo fare e dare molto di più. Io abito in una frazione di Greve e non conosco quasi nessuno dei gruppi delle località vicine. Soprattutto dopo la pandemia ho percepito una chiusura del nostro gruppo di amici: ci siamo tutti un po’ ripiegati su noi stessi. Per questo credo necessario andare in un’altra direzione".

Adelin è studente all’ultimo anno di liceo scientifico a Firenze. "Possiamo mobilitarci – continua – per creare eventi e spazi di aggregazione che mettano insieme le persone. Penso al recupero della tradizione dei rioni e di progetti simili. E mi piacerebbe anche che le aree verdi, i parchi e i giardini durante il periodo estivo diventino punti catalizzatori per noi giovani che riteniamo il rapporto con l’ambiente e il contatto con la natura strumenti di grande coesione sociale". Adelin Dan Alixei dice di mettersi "a disposizione del progetto e cercherò di coinvolgere altri miei amici".

Secondo un altro dei tanti partecipanti, Giacomo Cassetta, "il progetto darà la possibilità a più giovani di organizzare o proporre eventi che raccolgono un comune sentire, magari diverso da quelle che sono le abitudini o gli usi della generazione precedente. Credo molto nelle proposte che arrivano dai miei coetanei, sicuramente saranno diverse, e credo che valorizzare le diversità sia un merito". Il progetto "Chianti senza limiti" attiverà un gruppo di giovani, tra i 16 e i 30 anni, disposti a collaborare nella definizione di un concreto programma di iniziative di natura sociale e culturale, ideato per la comunità e in particolare per i giovani che risiedono nel territorio comunale. Per prendere parte al progetto occorre iscriversi entro il 15 febbraio al link www.comune.greve-in-chianti.fi.itchiantisenzalimiti.