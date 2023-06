Rotonda di Vaggio, Operai al Lavoro per Finitura e Nuovi Marciapiedi

di Manuela Plastina

Operai di nuovo al lavoro sulla rotonda di Vaggio: previsti quattro giorni di senso unico alternato per un cantiere della Città Metropolitana per – si legge nella delibera – eseguire "lavori di finitura della nuova rotatoria in località Vaggio – Vecchietto e per la realizzazione dei nuovi marciapiedi". Potrebbe dunque essere la svolta per l’infrastruttura che interessa la frazione a metà tra Reggello e Castelfranco Piandiscò. A metà febbraio del 2022 i rispettivi sindaci Piero Giunti e Enzo Cacioli (foto), con il fronte aretino come capofila, consegnarono i lavori al raggruppamento temporaneo d’imprese vincitore della gara da 1,15 milioni di euro: prevede la costruzione di un nuovo ponte sul torrente Resco per bypassare il centro abitato e l’area delle scuole, ma anche la realizzazione – appunto – della nuova rotatoria sul fronte reggellese.

Dopo pochi mesi, la ditta si è fermata e c’è un contenzioso aperto, con revoca alla Rti dell’appalto. Di questo intervento si parla fin dal 2015, quando ci fu la prima progettazione. La ripresa dei lavori si spera possa portare avanti la nuova viabilità di snodo tra la provincia di Arezzo e Firenze che passa proprio da Vaggio. Questo cantiere nello specifico è in orario diurno 8-18. Oltre al senso unico con movieri o semaforo, previsto il limite di velocità a 30 chilometri orari.