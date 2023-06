Rotonda di Matassino, sei mesi per realizzarla: al via il cantiere

I lavori in partenza per allargare la rotonda di Matassino sono stati presentati a una gremita assemblea dai sindaci dei tre Comuni coinvolti, Giulia Mugnai per Figline e Incisa, Piero Giunti per Reggello, Enzo Cacioli per Castelfranco Piandiscò, i tecnici e il consigliere regionale Cristiano Benucci. L’obiettivo del cantiere finanziato da Autostrade come opera compensativa per la terza corsia, è incrementare la capacità di smaltimento del traffico e la sicurezza delle manovre. Gli interventi nel 4° lotto della variante alla SR 69 prevedono anche un ulteriore braccio stradale: consentirà a chi arriva da Figline verso il Valdarno aretino di avere una viabilità alternativa a quella attuale, senza l’immissione obbligata nella rotonda. Saranno realizzati anche dei percorsi ciclopedonali protetti rialzati rispetto al piano viabile, un raccordo ciclabile tra via Toti e via Amendola, un nuovo sistema di smaltimento delle acque e una nuova illuminazione con sette pali e 13 corpi lampade a Led. L’intervento verrà eseguito senza mai interrompere la viabilità con conclusione dei lavori entro la fine del 2023. Resta però perplessa la consigliera regionale Elisa Tozzi (Toscana domani): "Senza la contestuale realizzazione del secondo ponte sull’Arno, opera attesa da troppo tempo, temiamo non vi sarà alcun beneficio sul traffico veicolare in quell’area. L’idea di realizzare opere secondarie senza l’opera principale e fondamentale, non ci sembra così brillante".

Manuela Plastina