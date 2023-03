Rotatoria via don Minzoni Ok della giunta

Via libera della giunta alla realizzazione di una rotatoria in via don Minzoni all’incrocio con viale del Pino. Il crocevia è tra quelli da tempo sotto osservazione e da migliorare visto l’elevato flusso di auto determinato anche dalla presenza di vari negozi in zona.

Attualmente l’incrocio è un’area asfaltata regolamentata a rotatoria attraverso la segnaletica orizzontale ma la sistemazione definitiva e messa in sicurezza del tratto è stata inserita tra le opere di urbanizzazione nell’ambito dei lavori di realizzazione del Comparto edificatorio 2C da parte di una società privata. L’intervento per il maxi piano attuativo previsto nella zona compresa tra via Larga e via don Minzoni, partito il mese scorso con l’allestimento del cantiere, prevede infatti, insieme alle edificazioni, una serie di opere pubbliche e servizi per oltre 1,3 milioni di euro.

Per quanto riguarda la nuova rotatoria la sistemazione approvata prevede un innesto a raso con ingresso e uscita dal parcheggio pubblico di via don Minzoni separati ma posizionati in un tratto di curva. L’uscita del parcheggio, fra l’altro, avrà due bracci in modo da poter consentire un accesso in rotatoria separato da quello che immette in via del Pino.

S.N.