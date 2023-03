Rotatoria alle Croci, nuove ipotesi

L’obiettivo è far ridurre la velocità lungo le strade della frazione delle Croci. E per questo saranno prese in esame diverse soluzioni, e non più soltanto quella della rotatoria già ipotizzata. Lo ha detto in consiglio comunale il vicesindaco Alberto Giusti rispondendo ad una mozione presentata dal capogruppo della Lega Daniele Baratti: "Il problema dell’intersezione fra la SP8 e via di Casaglia e via di Montemaggiore – ha spiegato Giusti – è di lunga data. Si tratta di un incrocio complesso da regolare, che deve tenere conto dell’intenso traffico, anche di mezzi pesanti. Il nostro obiettivo è tenere insieme la sicurezza degli automobilisti e quella dei pedoni che attraversano la strada, riducendo la velocità e garantendo la scorrevolezza della provinciale".

Durante un incontro della giunta con i residenti, il mese scorso, è stata presentata una bozza di fattibilità per realizzare una rotatoria, ma si vagliano più ipotesi: "Come indicato dagli studi sulla mobilità – ha aggiunto – una delle soluzioni più efficaci per moderare la velocità è la modifica fisica della strada. In ogni caso prenderemo in considerazione tutte le soluzioni, non escludendo altre valutazioni, relative alla segnaletica e alla rilevazione della velocità, comunque diverse dal dispositivo in precedenza attivo sull’impianto semaforico delle Croci, che adesso non è più a norma.

Sandra Nistri