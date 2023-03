Rotary: omaggio a Wanda Ferragamo

Caterina

Ceccuti

Il grande sogno di Salvatore Ferragamo era quello di arrivare a vestire le donne "dai piedi alla testa", avendo posto le basi del suo successo internazionale proprio come calzolaio. Un calzolaio attento non solo alla bellezza del proprio prodotto, ma anche al benessere del piede, per garantire il quale aveva compiuto studi di anatomia all’Università. Dopo la morte prematura del noto stilista, che aveva scelto Firenze come sua città, è stata la moglie Wanda a farsi carico di quel sogno, con coraggio e determinazione, in nome dell’amore forte e sincero che sempre l’aveva legata al suo Salvatore. Lei che non era mai entrata nell’ufficio dell’azienda, lei che fino a quel momento si era occupata di crescere i loro sei figli. "L’amore per mio padre l’ha guidata con fermezza verso la realizzazione del sogno di ampliare l’azienda e produrre non solo scarpe ma anche abbigliamento e borse, di modo da vestire una donna dalle scarpe alla testa", così ha spiegato Giovanna Ferragamo al pubblico attento e commosso che ha partecipato alla serata di mercoledì scorso "Omaggio a Wanda Ferragamo", organizzata in occasione della Festa della Donna dai Rotary Club Bagno a Ripoli, Firenze Certosa e Firenze Sud. La Signora Ferragamo è stata ricordata attraverso la testimonianza di alcuni cari amici, come Paola Locchi e Paolo Blasi, la proiezione di un filmato che ne ha delineato il percorso umano e professionale e la lettura di alcuni brani del libro "Nel libro rosso di Ta", scritto dalla nipote Ginevra Visconti e interpretato da Federica Miniati. Organizzata da Maria Teresa Bruno, la serata tutta al femminile è stata presieduta dalle tre presidenti rotariane Maria Petrini, Caterina Valia e Grazia Tucci. Presente la direttrice del Museo Ferragamo Stefania Ricci.