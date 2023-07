Rotary Firenze Est: impegno nel sociale e nella cultura

Firenze, 4 luglio 2023 – Una serata all'insegna dell'amicizia, dei grandi traguardi ottenuti nel corso dell'annata e dei buoni propositi per il futuro quella che si è tenuta pochi giorni fa a Villa Viviani, in occasione del Passaggio delle Consegne del Rotary Club Firenze Est tra Enrico Fantini e Sandra Manetti.

Erano presenti il Governatore del Distretto Rotary 2071 (Toscana) Nello Mari, l'assistente del Governatore uscente Piero Germani, e l'assistente entrante Carlo Francini Vezzosi. “I service promossi nel corso dell'annata -ha commentato il presidente uscente Enrico Fantini – sono stati molti. La Quadrangolare con i Club a di Parigi, Wiesbaden, Bruxelles con il service alla Fondazione Ospedale Santa Maria Nuova; il tradizionale Premio Columbus al Palagio di Parte Guelfa; il Premio 100 Artigiani all'Istituto di Porta Romana e quello Testimonianza all'Associazione Volontariato penitenziario e all'Associazione Autismo Firenze; il Premio Squarci, primo premio del campionato di giornalismo de La Nazione; la rassegna TeatRotary; l'importante contributo per i terremotati della Siria e della Turchia; la serata in beneficienza con i Club fiorentini per l'Ucraina; la conclusione del service in Ladakh; il Global Grant End Plastic Soup; il service Girot, assieme ai Rotary Firenze, Sud ed Ovest; la Festa del Tricolore e la partecipazione al Forum dell'Amicizia ed al Premio della legalità. Inoltre il 55° Anniversario di Fondazione del Club e che il Club è diventato 100% EREY a favore della Fondazione Rotary”.

“La mia annata - ha poi anticipato la neo presidente Sandra Manetti – sarà improntata sull'approfondimento delle tematiche legate alla diversità, oltre alla continuità con i service tradizionali del nostro Club, come per esempio l'appuntamento con EstaTeatRotary, la divertente rassegna teatrale a scopo solidale attualmente in corso nel giaridno di Villa Arrivabene che il prossimo 10 luglio vedrà esibirsi la compagnia “Lucialprato” nella commedia “Non facciamo brutte figure”.

Info e programma completo della rassegna su www.rotaryfirenzeest.it Nel corso della serata sono state consegnate le onorificenze del Paul Harris Fellow ai soci Tiziano Chiappini e Gabriele Piscitelli ed alla moglie del presidente uscente Marina Barbarossa.