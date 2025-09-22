Rotary Firenze, cento anni da quella firma

Firenze, 22 settembre 2025 - Una firma apposta cento anni fa da un gruppo di professionisti sorridenti, prima di tutto amici, attorno ad un tavolo rigorosamente tondo. Era il 7 marzo del 1925. Il 21 settembre sarebbe arrivato il riconoscimento ufficiale da parte del Rotary International del Rotary Club Firenze, tornato ieri protagonista di una serata dal respiro civile e internazionale, celebrata all’Istituto Scienze Militari Aeronautiche di Firenze. Ad aprire l’incontro è stato il presidente Gabriele Cané, affiancato dal generale di brigata aerea Edi Turco, ricordando il valore di un’eredità che continua a produrre azioni concrete: “Questa è la festa del Rotary Firenze, ma anche del Rotary a Firenze. Dal riconoscimento che il nostro club ebbe un secolo fa è infatti nato e cresciuto tutto il movimento rotariano che tanto rilievo ha avuto ed ha nella società civile, a Firenze e provincia”. La celebrazione ha riunito numerose cariche istituzionali, tra cui la sindaca Sara Funaro, l’assessora comunale Laura Sparavigna, la console degli Stati Uniti a Firenze Bergen Basset e il governatore distrettuale del Rotary in Toscana Giorgio Odello. Proprio Odello ha portato il saluto del presidente internazionale del Rotary Francesco Arezzo, rinforzato anche da un video e da una pergamena di merito per l’antico Club fiorentino. Nel messaggio, Arezzo esprime “ammirazione” e si congratula per il centenario, sottolineando “l’impatto significativo nell’attività di service”, invitando a essere “orgogliosi degli incredibili progressi fatti insieme” e incoraggiando il Club “a guardare oltre gli approcci tradizionali”. Odello ha poi richiamato il lavoro condiviso con i 14 governatori italiani, rimarcando come i valori fondativi restino bussola di una progettualità capace di leggere i bisogni delle comunità, vicine e lontane. “Unite for good” — ha sottolineato il governatore toscano — non è solo un motto: essere uniti, anche sul piano temporale, consente continuità, efficacia ed efficienza per realizzare progetti più ambiziosi. Nel centenario - ha aggiunto - il ‘libro dei cento anni del Club’, ora donato al Generale Turco, racconta una capacità di impatto che accende curiosità anche fuori dall’Italia, di fronte alla crescita di soci, club e service.” Il parterre delle autorità rotariane era al completo con i past glovernor, i past president del club fino ai giovanissimi rotariani del Firenze: dal presidente dell' Interact Firenze Giovanni Cellai, alla presidente del Rotaract Firenze Ginevra Fabiani e al presidente distrettuale Interact Lorenzo Nocentini. A scandire il racconto di un secolo, il filmato realizzato da Costanza Scoponi, che ha commosso i presenti. La serata di celebrazioni ha proseguito con il saluto di Fabrizio Ricciardelli, direttore della Kent State University Florence, in rappresentanza delle oltre quaranta università americane presenti in città, mentre la console USA Bergen Basset ha testimoniato la vicinanza del mondo accademico e istituzionale statunitense alla vita cittadina. Uno dei momenti più attesi è stata la firma dell’attestato di gemellaggio tra il Rotary Firenze e il Rotary Club di Friburgo, presieduto da Toni Schlegel e rappresentato da una delegazione di dodici soci: un ponte europeo che guarda al futuro con la concretezza di quella collaborazione tanto auspicata dal governatore Odello e dai rotariani di tutto il mondo. Concluse le celebrazioni, i soci e gli amici si sono riuniti per una conviviale, attorno a tavoli su cui spiccava il vino con l’etichetta del centenario. In chiusura, il gesto che più di ogni altro rende omaggio alla “magia del Rotary”, la solidarietà. A tutti i presenti è stato donato un omaggio realizzato appositamente per l’occasione dall’Associazione Made in Sipario e presentato dalla responsabile Silvia Groppa: “Nel nostro laboratorio produciamo articoli da regalo oggetti per la casa e accessori per la moda, grazie al lavoro di 12 ragazze e ragazzi con disabilità intellettiva. Acquistando gli oggetti da loro prodotti non si aiuta solamente la giovane o il giovane, ma la sua famiglia intera.” Parole che sottolineano il valore del fare e, quando si traducono in cura della comunità, acquistano una forza che attraversa i secoli.