Rotary Club San Casciano Chianti, Caterina Pulselli nuova presidente

Impruneta (Firenze), 28 Giugno 2023 - Amicizia e intensa attività di supporto ad associazioni, istituzioni e realtà caritatevoli dei comuni del Chianti Fiorentino, è questo il ruolo che contraddistingue il Rotary Club San Casciano Chianti che, presso il Golf Club di Impruneta, ha celebrato il tradizionale rito del passaggio della campana e accolto la sua nuova presidente Caterina Pulselli.

“Sono una libera professionista titolare di uno studio commerciale a Tavarnuzze, sono entrata nel Rotary San Casciano Chianti nel 2014 e nei nove anni trascorsi mi sono appassionata alla filosofia del Club e mi sono impegnata fattivamente per portare avanti gli obiettivi rotariani rivestendo nel tempo svariate cariche fra le quali il segretario, il prefetto e ho assunto la presidenza di svariate commissioni – dichiara la neopresidente Pulselli –. Questo percorso mi ha permesso di acquisire l’esperienza e la conoscenza necessarie per svolgere spero al meglio il mio incarico da presidente nell’annata 2023/2024. La nostra missione come club è fare service, nel corso della mia presidenza cercherò di coinvolgere il più possibile tutti i soci, promuoveremo tante iniziative dedicate ad i molti enti e associazione che chiedono il nostro sostegno.” La nuova presidente ha ricevuto il collare da Daniele Pratesi nel corso di una serata partecipata da molti soci e alcune autorità del territorio, tra queste Paolo Sottani, sindaco di Greve in Chianti, Roberto Ciappi, sindaco di San Casciano, Riccardo Lazzerini, sindaco di Impruneta e il consigliere regionale Massimiliano Pescini. Le autorità rotariane presenti erano Giovanni Brayon, presidente Rotary Foundation, Stefania Giusti, assistente del Governatore, Arrigo Brandini, del R.C. Fiesole e Vincenzo Sorelli, past president Val Di Sieve. In primo piano i numeri che hanno contraddistinto l’annata del 2022-2023 che con la guida del presidente uscente Pratesi, che hanno raggiunto poco meno di 30.000 euro di service sul territorio.

“Per me è stata una esperienza davvero emozionante -ha commentato Pratesi-, abbiamo raggiunto importanti traguardi, tra questi vorrei ricordare la piantumazione dei nuovi alberi per il Parco Policrosalus a San Casciano, il sostegno al restauro del Buongoverno di Ambrogio Lorenzetti, l’appoggio al progetto Villaggio della Speranza Onlus e non ultimo il sostegno al Premio Letterario del Chianti, per un totale di service di quasi 27.000 € ai quali dobbiamo aggiungerci oltre 3.000 € di raccolte attraverso lotterie di beneficenza organizzate nel corso dell’anno appena trascorso.”Nel corso della bella serata sono stati consegnati anche i primi Paul Harris Fellow, massima onorificenza rotariana, a Massimo Biondi e Luciano Di Vivona che nell'annata appena trascorsa si sono particolarmente distinti per l’impegno, contribuendo quindi al raggiungimento degli obiettivi del Club.