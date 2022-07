Il Rotary Lorenzo il Magnifico sostiene l'Associazione Aurea Anello

Firenze, 2 luglio 2022- Si è chiuso in bellezza l'anno sociale del Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico, che ha celebrato il tradizionale passaggio della “Campana” a Villa Viviani, tra il presidente uscente Carlo Steinhauslin e il neo eletto Pino D'Aliesio.



Durante la serata è stato presentato l'ultimo service dell'annata, che il Club ha destinato all'Associazione Aureo Anello, gestita da Julia Holloway e operante nel Cimitero degli Inglesi di Firenze.



“Abbiamo scelto di sostenere numerose realtà solidali e culturali del nostro territorio -è il commento di Steinhauslin-, destinando 22.000 euro ad associazioni che si prendono cura di chi ne ha bisogno, come Villa Lorenzi, Montedomini, Banco Alimentare, Voa Voa Onlus Amici di Sofia, per dirne alcune. Il nostro contributo alla drammatica condizione del popolo ucraino è arrivato tramite la raccolta promossa dagli Scudi di San Martino, cui abbiamo contribuito anche noi, mentre per quanto riguarda il sostegno alle realtà culturali del nostro territorio quest'anno abbiamo scelto l'Associazione Pro Lastra Signa Caruso, il restauro di un'armatura del Corteo storico di Firenze, le donazioni alla Chiesa di S. Trinita e alla Basilica di San Miniato al Monte”.



Alla serata era presente il socio onorario del Club Padre Bernardo Maria Gianni, l'assistente del governatore del Distretto Rotary 2071 della Toscana Barbara Cardinali, oltre ad una ricca platea di soci ed ospiti che hanno superato le 100 presenze.



“Per portare avanti i service del prossimo anno -è stato infine l'intervento di Pino D'Aliesio- coinvolgerò molto i soci entrati da poco nel Club, di modo da motivarli. I temi d'interesse saranno molteplici, ma posso già annunciare progetti in collaborazione con la Misericordia e con la Camera di Commercio di Firenze”.