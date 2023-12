Rossini per il Maggio. Festa per i novant’anni

"Buon Dio, eccola terminata questa povera piccola messa. Ho composto della musica sacra (musique sacrée) o della dannata musica (sacrée musique)? Ero nato per l’opera buffa, e Tu lo sai bene! Poca scienza, un po’ di cuore, e questo è tutto. Sii dunque benedetto e accordami il Paradiso!". Con la velata malinconia dell’età matura ma senza rinunciare alla pungente e sorniona ironia di una vita vissuta sui palcoscenici d’Europa, così Rossini, dopo oltre trent’anni dall’addio alla scena teatrale, tratteggiava la Petite Messe Solennelle, ultimo peccato di vecchiaia composto nella dimora dorata di Passy, alle porte di Parigi. La partitura, meditativa e spiritosa al contempo, sarà eseguita stasera alle 20, nella Sala Mehta del Teatro del Maggio.

Scritta per "dodici cantanti di tre sessi: uomini, donne e castrati: in totale dodici Cherubini", accompagnati da due pianoforti e armonium, fu eseguita per la prima volta nel 1864 per pochi intimi nella dimora del Conte Alexis Pillet-Will, amico di Rossini.

La partitura definitiva, è del 1867. Niente di meglio per festeggiare i novant’anni del Coro del Maggio, una delle compagnie corali più prestigiose d’Italia. Sul podio, il maestro Lorenzo Fratini; i solisti sono quattro talenti dell’Accademia del Maggio: Olha Smokolina, Danbi Lee, Lorenzo Martelli e Lodovico Filippo Ravizza. E gli esecutori sono ben più numerosi della primitiva dozzina. "La collaborazione con il Coro del Maggio - ricorda Zubin Mehta - risale ai miei primi impegni fiorentini. Da allora fino ad oggi, innumerevoli sono state le occasioni di lavoro e negli anni ho potuto constatarne la costante crescita artistica, di cui sono fiero. Un coro che grazie al lavoro di Lorenzo Fratini, è oggi ai vertici in Italia e nel mondo, come testimoniano i successi delle numerose tournées internazionali che abbiamo effettuato insieme". E Daniele Gatti ne sottolinea la duttilità estrema: "Abbiamo affrontato insieme diversi repertori e ho sempre apprezzato la partecipazione davvero sentita, la grande capacità gestuale e la professionalità. Insieme all’Orchestra è davvero una delle colonne portanti che fa del Maggio uno dei riferimenti del panorama internazionale".