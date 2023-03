Rosaria, battaglia vinta "Ho avuto il permesso"

di Linda Coscetti

FIRENZE

E’ finita prima del previsto la battaglia di Rosaria Mastronardo, 60enne, affetta da disabilità motoria, per il suo contrassegno per l’auto. Con una vittoria. La sua protesta ha sensibilizzato gli uffici e ha potuto far la visita necessaria per il rinnovo prima che il permesso scadesse.

Una battaglia, quella di Rosaria, vinta grazie alla sua forza e tenacia che non l’ha fermata difronte a niente, neanche quando le era stato comunicato lo scorso novembre che l’attesa per il rinnovo sarebbe stata di cinque mesi.

"Era novembre 2022 quando chiamai, con largo anticipo, per rinnovare il mio contrassegno che aveva scadenza 19 marzo 2023", ricorda.

"Mi dissero che il primo posto disponibile sarebbe stato il 29 aprile 2023 - continua rammaricata – non potevo crederci, mi sembrava un’assurdità attendere tutto questo tempo nelle mie condizioni".

Sono state queste le prime parole che Rosaria amareggiata e delusa ci ha confessato una settimana fa. Quando poi è stata contattata dal centralino dell’Asl per la comunicazione dell’immediato appuntamento programmato per il giorno successivo.

"Mi hanno chiamato lunedì mattina, informandomi che si era liberato un posto per la visita il giorno dopo". Martedì pomeriggio è stata visitata da un medico legale dell’Asl Toscana Centro ed ha ottenuto, per suo diritto, il contrassegno che dovrà andare a ritirare al Parterre e che durerà cinque anni.

"Sono arrivata mezz’ora prima dell’orario prestabilito per il mio appuntamento, ero agitatissima - prosegue - pensavo di dover aspettare centocinquantanove giorni e invece siamo riusciti a farcela prima". Sembrava impossibile, una trafila interminabile e invece è riuscita a rinnovare il contrassegno per i prossimi cinque anni ed evitando, cosa non da meno, di rimanere senza copertura per quarantuno giorni. Perchè la premessa inziale purtroppo era questa: l’appuntamento per il rinnovo del tagliandino era stato prenotato un mese e mezzo dopo la scadenza del vecchio. "Il medico legale, che non era il mio solito, ha voluto giustamente ricontrollare tutte le cartelle, dichiarandomi idonea per ottenere il contrassegno con scadenza nel 2028, tra 5 anni". Un contrassegno che è cresciuto gradualmente, come se fosse un trofeo a cui ambire: un anno, poi rinnovato per tre anni e adesso per cinque. " Dopo questi cinque anni, come mi hanno anticipato martedì pomeriggio, devo rimanere in attesa della lettera dall’Asl per la domanda di invalidità in modo da avere il tagliandino permanente". La protesta di Rosaria è un grido che vale per tutte le persone che si trovano nella sua situazione o alle quali potrebbe succedere: "Non dobbiamo lasciare indietro i più deboli, abbiamo bisogno di più attenzione, da soli non possiamo farcela".