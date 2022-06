Arcobaleno d'Estate. La musica di Ron e il ricordo di Michele Manzotti

Firenze, 18 giugno 2022 - Con il concerto al Teatro Romano di Fiesole del cantautore Rosalino Cellamare, in arte Ron, questa sera si è acceso il cartellone di Arcobaleno d’Estate, rassegna - giunta quest’anno alla decima edizione - promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con il quotidiano Qn-La Nazione con il supporto delle agenzie Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana e di Vetrina Toscana.

Prima del concerto c'è stata la consegna di una targa ai familiari di Michele Manzotti, il vicecaporedattore dell’ufficio centrale-province de La Nazione, grande esperto e appassionato di musica, scomparso improvvisamente per un malore lo scorso 28 aprile a 62 anni.

La consegna ai familiari della targa in memoria di Michele Manzotti con il sindaco di Fiesole Anna Ravoni e la direttrice de La Nazione Agnese Pini

Arcobaleno d'Estate, al via la grande festa

A Fiesole Ron ha dato il via a "Non abbiam bisogno di parole live tour", il tour celebrativo dei 50 anni di carriera, proponendo i suoi più grandi successi, capolavori pubblicati anche recentemente nell’antologia (ben 67 brani) "Non abbiam bisogno di parole". Il tour del protagonista indiscusso della nostra canzone d’autore, sarà articolato in tre momenti distinti: a Fiesole sarà accompagnato dalla Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno, insieme a Giuseppe Tassoni al pianoforte.

A questo appuntamento si alterneranno altre date in giro per l’Italia in Trio Acustico con Roberto Di Virgilio alle chitarre e Giuseppe Tassoni al pianoforte e tastiere. E in altre altre ancora Ron racconterà al pubblico la sua lunga carriera, presentato da un giornalista, in un mix di musica e parole.

E poi via con le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Classici intramontabili ma anche celebri hit che l’artista ha scritto per molti colleghi: da ‘Joe Temerario’ a ‘Vorrei incontrarti fra cent’anni’ (brano vincitore del Festival di Sanremo nel 1996), da ‘Anima’ (l’incontro spirituale tra due amanti con cui vinse il Festivalbar nel 1982) a ‘E l’Italia che va’, da ‘Chissà se lo sai’ fino alla celeberrima ‘Una città per cantare, passando per ‘Non abbiam bisogno di parole’, ‘Al centro della musica’, ‘Attenti al lupo’, ‘Piazza Grande’, ‘Cosa sarà’.

E anche canzoni più recenti come ‘Più di quanto ti ho amato’ e ‘Sono un figlio’, che faranno parte del nuovo attesissimo album di inediti che vedrà la luce in autunno.

Arcobaleno d’Estate prosegue domenica 19 giugno con la cena sul Ponte di Mezzo a Pisa, quindi il 20 giugno ad Arezzo all’anfiteatro romano dove, oltre alle degustazioni delle eccellenze enogastronomiche del territorio, ci sarà la possibilità di scoprire le meraviglie del Museo Archeologico Gaio Clinio Mecenate e di partecipare a visite guidate ai reperti della zona archeologica, mentre il 21 giugno chiusura della kermesse alla riserva naturalistica Diaccia Botrona a Castiglione delle Pescaia, nel Grossetano.