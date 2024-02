"Romanzi e racconti". Incontro dedicato a Borgese

Alla biblioteca comunale Ivano Tognarini di Fiesole, il 9 febbraio (ore 17,30) è in programma un incontro dedicato a "Romanzi e racconti" (La Nave di Teseo) di Giuseppe Antonio Borgese. Dopo i saluti del sindaco Anna Ravoni ci saranno gli intervenit di Marino Biondi dell’Università di Firenze e di Ilaria de Seta dell’Università di Lovanio. Scrittore, docente universitario, giornalista, critico letterario e drammaturgo, Borgese è stata una delle personalità più autorevoli del Novecento. Il volume riunisce, per la prima volta, i romanzi e i racconti di Borgese, una vera e propria mappa letteraria per esplorare un intellettuale non allineato e una voce libera che continua a parlare al nostro tempo. Candidato al Nobel per la Pace nel 1952, si trasferì a Fiesole dove morì improvvisamente nel dicembre dello stesso anno. E’ sepolto nel cimitero di Fiesole. L’incontro è a ingresso libero, è consigliata la prenotazione: 055.599659.