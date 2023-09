Rogo in via Alderotti, bruciate cinque auto. E il traffico va in tilt

Una vecchia auto prende fuoco accidentalmente in strada, il fuoco si propaga ad altri veicoli. Mentre il traffico va in tilt. Momenti di paura, e conseguenti ripercussioni sul traffico, ieri all’ora di pranzo, per un incendio in strada, in via Taddeo Alderotti. I vigili del fuoco, con tre automezzi, hanno effettuato lo spegnimento di tre autovetture che si trovavano parcheggiate sulla pubblica via, mentre altre due per irraggiamento sono rimaste parzialmente danneggiate. Non ci sono persone rimaste coinvolte. Sul posto le volanti della polizia e le pattuglie della polizia municipale, che per consentire l’intervento hanno chiuso la strada. Il traffico è stato così deviato, con inevitabili ripercussioni per la viabilità nella zona tra Careggi e Rifredi.