Rogo della Metalstudio. Scatta il divieto di accesso

Rogo della Metalstudio, dissequestrata l’area interessata dall’incendio. La nota dei vigili del fuoco relativa al sopralluogo nello stabilimento è arrivata al comune il 9 aprile scorso. Durante il sopralluogo per il dissequestro i pompieri hanno però indicato che "a seguito della verifica visiva effettuata di tali aree non è possibile escludere un’evoluzione peggiorative delle strutture interessate dall’incendio". Per questo è apparso fin da subitola necessità di far eseguire una accurata verifica funzionale degli impianti e delle strutture coinvolte dall’incendio, nonché tutti i lavori di assicurazione e ripristino che il caso richiede.

Attualmente sull’edificio è pendente la diffida dei vigili del fuoco a utilizzare le aree in questione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Per questo il sindaco ieri ha emesso una nuova ordinanza per il divieto d’accesso all’immobile di via delle Fonti, nelle aree interessate dall’incendio il 31 marzo scorso e dissequestrate l’8 aprile.

Gli unici a poter entrare saranno gli operai e il personale specializzato incaricato delle verifiche tecniche e dei lavori di messa in sicurezza. L’ordinanza impone alla proprietà di dare immediatamente inizio alle verifiche tecniche finalizzate all’accertamento dello stato effettivo delle strutture e degli impianti dell’immobile di cui trattasi, nonché all’individuazione degli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza e normale agibilità del fabbricato. Il primo passo sarà verificare la stabilità statica delle strutture e delle condizioni degli impianti interessati dall’incendio.