Rodolico in protesta: "Anni di cantieri" Mercoledì il presidio in piazza Signoria "Per rivendicare il diritto allo studio"

Continua la protesta degli studenti del liceo Rodolico del Galluzzo: "da due anni siamo in attesa della riconsegna della nuova ala", avevano scritto, costretti a "una scuola dislocata, da ben sei anni, in tre edifici diversi a causa del cantiere", con il rischio ora di vedersi togliere anche due stanze al pianterreno del Palazzo del Podestà. I giovani lo avevano lamentato insieme ai genitori, qualche giorno in una lunga lettera al sindaco della Città metropolitana Dario Nardella, dove ricordavano anche la petizione da 700 firme cui non avevano avuto risposta. Ancora inascoltati,indicono perciò un presidio per mercoledì 7 alle 9,30 in Piazza della Signoria "per fare sentire la nostra voce e rivendicare il diritto allo studio. Saranno presenti studenti, studentesse, genitori e professori".