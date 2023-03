Roadside songs Lo spettacolo al teatro del Sale

Domani sera alle 19.30 appuntamento al Teatro del Sale con Lorenzo Cipriani e Tommaso Allegri in “Roadside songs of Tuscany”, concerto-spettacolo dedicato a Beatrice di Pian degli Ontani in occasione dell’anniversario della sua nascita, il 2 Marzo del 1803. Si tratta di uno spettacolo che riscopre e valorizza la figura letteraria della poetessa pastora Beatrice Bugelli, detta Beatrice di Pian degli Ontani, la più nota poetessa improvvisatrice dell’Appennino Tosco-Emiliano, oggi sempre più apprezzata in ambito nazionale da studiosi e artisti.Da sempre curiosa e attenta, Beatrice ascolta i girovaghi -simili agli antichi menestrelli- e gli anziani che declamano le ottave dei poemi cavallereschi. Ne nasce una produzione intensa che oggi viene riscoperta attraverso la rilettura musicale in chiave contemporanea e mediante lo storytelling.