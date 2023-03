Rivoluzione mobilità Al via la fase di ascolto

Va avanti la stesura del piano per la mobilità cittadina. Nei giorni scorsi è terminata la fase di studio e raccolta dei dati lungo le strade di Scandcici. Nelle mani dei tecnici sono finite tantissime indicazioni su flussi di traffico, sosta, trasporto pubblico e incidentalità negli ultimi anni. In questo modo, incrociando i dati con le testimonianze dei residenti, verrà preparato il piano. La fase di studio è iniziata all’inizio del mese di marzo, ed è stata condotta dalla ditta Tps Pro di Bologna con l’utilizzo di telecamere intelligenti, radar, oltre a verifiche sul campo; a coordinare il lavoro di studio l’ingegner Stefano Ciurnelli.

"Fondamentale – ha detto l’ingegnere – è sentire il mondo delle scuole oltre ai pareri delle categorie di chi lavora e opera in città e nell’intero territorio. Al termine della fase di ascolto arriverà quella progettuale: stabiliti gli obiettivi sulla base della comprensione dei problemi e dell’entità dei dati, affronteremo la mobilità a tutto tondo a partire da quella pedonale, da quella ciclistica, dell’auto privata, della sosta, della movimentazione delle merci e del trasporto pubblico". Nella fase conoscitiva si comincia dalle scuole. "Partiamo – ha detto l’assessore alla mobilità, Yuna Kashi Zadeh - dal Russell Newton, dove abbiamo una bella palestra di mobilità sostenibile da attuare; l’idea dell’Amministrazione comunale è quella di coinvolgere prima di tutto i giovani, in questo processo per la città del domani. Cambiare stili di mobilità in maniera condivisa, per rendere la città più vivibile più attrattiva dal punto di vista commerciale, ma in generale luogo di relazioni che si vivono senza l’angustia provocata da un traffico che non è governato da nessuno, ma è semplicemente il risultato di scelte individuale magari non condivise".

Ma oltre ogni bella parola, con questo piano sono in tanti a chiedere che siano sciolti i nodi che legano il traffico in città. In particolare nella zona industriale, nella variante stradale per chi arriva dalle colline, in modo da non affogare il centro, e la definizione di una mobilità sicura nella zona di piazza Matteotti e nelle vie Paoli, Dante e Roma. Un’arteria unica, stretta e a doppio senso, dove attraversare è pericoloso e dove i veicoli viaggiano a tutta velocità.