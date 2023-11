Rivolta al Campo di Marte. Contro la tramvia 500 firme

Ci sono più di 500 firme (520 per la precisione) sulla petizione organizzata dal comitato Vitabilità Campo di Marte per chiedere al Comune di sostituire la linea tramviaria Libertà-Rovezzano con una busvia. Il documento è stato inviato e protocollato lo scorso 31 ottobre e nella lettera di presentazione riporta i motivi della protesta. "Con questo atto – si legge nella lettera che accompagna la sottoscrizione – si chiede di variare il mezzo di trasporto da veicolo su rotaia a veicolo ecologico su gomma e corsia dedicata". Per l’associazione dei residenti, cambiando il progetto, "si eviterebbe l’aterazione morfologica dei viali storici con la compromissione di almeno 300 alberi, si eviterebbe un pesante impatto paesaggistico in zona pedecollinare, la più verde di Firenze, si consentirebbe l’uso di tratti di busvia anche ai bus tradizionali per Fiesole e Settignano, si eviterebbe un impatto considerevole al tessuto sociale e commerciale del quartiere. E si faciliterebbe l’accesso alla zona dello stadio dei mezzi di soccorso e polizia anche in condizioni che dovessero richiedere urgenti cambi di percorso".

Anche se ormai il progetto della linea 3.2.2 è finanziato e pronto per partire (i cantieri dovrebbero prendere il via nel 2024), il comitato è sicuro di poterne ancora discuterne con il Comune per riuscire a bloccare i lavori. Ma sotto questo punto di vista Palazzo Vecchio non è assolutamente convinto, forte anche dei numeri che quotidianamente il tram registra sia per quanto riguarda i passeg geri sia per la diminuzione delle auto in circolazione. Della raccolta firme se ne discuterà nei prossimi giorni nel Consiglio del Quartiere 2. E non è escluso che le richieste dei cittadini possano trasformarsi in una mozione da inviare al Consiglio comunale per la discussione.

A.P.