Rivoire sbarca a Milano E si fa in tre

A Pasqua aprirà a Milano, in Piazza Formentini a Brera, il primo flagship store di Rivoire, la famosa pasticceria-cioccolateria di Piazza della Signoria a Firenze che ha da poco festeggiato 150 anni. Questo sarà il primo dei tre locali che Carmine Rotondaro, attuale proprietario e artefice del rilancio del locale a Firenze negli ultimi anni, aprirà a Milano con un nuovo concept che offrirà ai clienti una vera immersione nelle atmosfere e nella storia gloriosa del locale, e Rotondaro promette “guidata solo dal palato”. Sulle pareti solo opere rinascimentali riprodotte e un tocco di barocco. Richiamo forte ed esplicito all’arte fiorentina ma in questi anni di Metaverso, con effetti quasi tridimensionali. Arredi in legno come a Firenze, bancone e scaffali, e antiche lampadari che arrivano dalla collezione privata di Rotondaro. Pavimento in onice rosa, nuovo colore del brand. Punta di diamante come da sempre la degustazione del famoso cioccolato di Rivoire che esiste dal 1872.

Ed entro l’anno altre due aperture milanesi, in Piazza Oberdan a Porta Venezia, e di fronte alla Stazione Cadorna.