Ritrovare umanità tra musica e arte

È il frutto letterario di un’esperienza di fede vissuta in un triduo pasquale nel frantoio e nella basilica di San Miniato al Monte, un’emozione che si rinnoverà tra una settimana, venerdì 9 giugno, a Firenze, in San Salvatore in Ognissanti nella “Lunga notte delle chiese” (si tiene in tutta Italia) in cui, a partire dalle 20, si fonderanno musica, arte, cultura, in chiave di riflessione e spiritualità, e dalle 23 la preghiera animata dai giovani. Una notte bianca dove chi cerca l’assoluto può iniziare a ricevere risposte alle domande che si pone. “Ritrovata umanità “ è il titolo pensato per un cammino, una meta ed un volume, che i suoi otto giovani autori - ispirati dalle fotografie in bianco e nero di Mariangela Montanari e coordinati da Martina Ricci - presenteranno in dialogo. Ragazzi tra i venti ed i trenta anni legati da una ricerca che si spinge oltre l’immediato, da una sequela ardente e silenziosa, dietro a una pienezza che dà nuovo senso al quotidiano. Come annota nell’introduzione l’abate di San Miniato al Monte, don Bernardo Gianni: "Ritmate dagli “scatti”, dalle epifanie visive che la pupilla di Mariangela Montanari dal suo cuore sempre disponibile a trasfigurare la realtà in bellezza e sostanziate dalla leggerezza e minimale intelaiatura lirica e concettuale che Martina Ricci ha ideato come esili sostegni di un ponte di fiduciosa arditezza, le pagine di questa ricerca sono un breviario a più voci per celebrare il controverso crinale che fa di tre notti allattate da una luna finalmente primaverile il grembo di un nuovo e diverso domani". La prefazione è di Chiara Giaccardi, sociologa dell’Università Cattolica in costante collegamento con l’abate Bernardo, con il quale ha strettamente collaborato nel comitato scientifico del Convegno ecclesiale nazionale, svoltosi a Firenze nel novembre 2015 e aperto da Papa Francesco.Un “diario di bordo” tra ombra e

grazia. "Ritrovata Umanità è un cammino di luce nella notte, è il filo teso che conduce quando si smarriscono i passi".