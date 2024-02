Ritrovamenti archeologici al Viola Park. Il monito di Arca: "Serve una sede espositiva"

Le nuove scoperte archeologiche di Bagno a Ripoli, annunciate qualche giorno fa durante il salone dell’archeologia e del turismo culturale TourismA, sono straordinarie: durante i lavori di costruzione del centro sportivo Viola Park, sono stati rinvenuti infatti una fattoria romana, una strada e una necropoli con quasi 170 tombe risalenti a una comunità pre-etrusca.

Sono, hanno spiegato gli esperti, testimonianze di una piccola comunità villanoviana. I reperti sono stati portati nei depositi della soprintendenza, gli scheletri in un deposito a Scandicci, qualcosa è rimasto anche nel Viola Park. Gli scavi sono stati protetti e riseppelliti per consentire la conclusione dei lavori.

La notizia del ritrovamento era già trapelata nel 2021 e poi riferita in una conferenza del 2023, ricordano i referenti dell’associazione ripolese per la cultura dell’ambiente Arca, "ma non aveva suscitato particolare scalpore. Tutto è stato sbrigato per andare avanti coi lavori".

L’associazione chiede non venga dimenticato. "Ormai quel che è stato è stato, ma i reperti sono di notevole importanza storica".

Propongono che, invece di restare in magazzini e depositi, siano sistemati in luogo pubblico: "Meritano una sede espositiva adeguata nel nostro Comune, in uno dei tanti edifici vuoti esistenti a beneficio di tutta la cittadinanza. Questa scoperta dovrebbe essere l’incentivo a ridare nuova vita e splendore alla storia locale, dando il giusto valore anche all’area archeologica oggi trascurata e un po’ dimenticata e ai reperti trovati in passato".

Si rendono disponibili a fare la propria parte a sostegno di iniziative del genere da parte del Comune e della soprintendenza.

Insomma queste scoperte, secondo l’associazione le scoperto possono avere la funzione di rilanciare l’interesse e la tutela per la storia locale.