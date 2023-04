"Ritorno dopo dieci anni e si discutono le stesse cose"

Torna sui banchi da consigliere comunale dopo dieci anni e trova lo stesso copione. "Nulla è cambiato, si discutono ancora le stesse cose: ma come si fa?". E’ stupito Massimo Sabatini che, nella Lega, subentra – da primo dei non eletti – a Antonio Montelatici. Sabatini, 56 anni (la prima volta che fu eletto era il 2009 e ne aveva 42), è direttore generale dello studio di architettura Archea (di cui uno dei tre soci è Marco Casamonti).

Che effetto fa rientrare?

"Un onore stare qua dentro e riprendere a rappresentare i cittadini, un ruolo di prim’ordine".

Stessa passione politica ?

"Identica. Se potessi farei di più". Si ricandiderà?

"Presto per dirlo. Ma sono sempre stato disponibile per dare una mano alla città".

E’ rimasto deluso di dover affrontare ancora gli stessi argomenti di dieci anni fa?

"Sì, perché i problemi più significativi sono sempre tutti aperti. E questo significa che purtroppo il consiglio comunale non è l’ente che consente di risolverli".

Perché?

"Evidentemente l’organizzazione degli enti locali non consente a un organo come il consiglio di agire. Questa consiliatura ha votato 150 atti di cui finora soltanto due sono stati eseguiti. Siamo già a quattro anni su cinque...".

Poi?

"Evidentemente anche l’inefficacia delle tre amministrazioni che si sono succedute, perché anche per molti dei grandi temi infrastrutturali siamo allo stesso punto".

Quali sono gli atti che ha ritrovato identici?

"Alla prima seduta dopo l’insediamento mi sono trovato davanti ai primi tre atti in discussione il fenomeno di violenza e degrado di via Palazzuolo, lo spaccio alle Cascine e la richiesta di intervento dei vigili di notte e la sera. Esattamente gli stessi atti che avevo portato in aula dieci anni fa. Possibile che si sia ancora nella stessa situazione?".

C’è una soluzione?

"Prima cosa: abbattere l’opposizione pregiudiziale. La maggioranza non vota mai i provvedimenti anche giusti solo perché proposti dall’opposizione".

Ilaria Ulivelli