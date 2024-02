Ritmo, colore, elettronica. E’ il Sunflower Carnival

La migliore musica elettronica in circolazione e alcuni dei dj di punta del momento fanno tappa oggi dalle 14 in poi alla Limonaia di Villa Strozzi. Si chiama Sunflower Carnival Edition 2024 ed è un tripudio di ritmo, colore e divertimento che irrompe nel dancefloor fiorentino pe fare festa all’insegna di una colonna sonora variegata e liberatoria creata da una moltitudine di musicisti e dj. Tra i tanti gli ospiti di caratura internazionale, ricordiamo Apollonia, il trio francese formato da Dan Ghenacia, Dyed Soundorom e Shonky, che in questi anni si è fatto apprezzare sui palchi più importanti d’Europa (il Panorama Bar di Berlino, il Fabric di Londra, il DC10 di Ibiza) e che continua a innovare con passione e divertimento l’attuale scena techno underground.

E’ italianissimo invece il duo Hard Ton, alfiere della queer house che spopola all’estero, ma che si sta facendo valere sempre di più anche da noi. Massimo Bastasi (che è anche un cantante heavy metal in due band) e Mauro Copeta, in arte Dj Wawashi, fondono insieme appassionatamente il suono acido con un sorprendente amore per il metal, che riescono a declinare anche su ritmi techno. Ma nei loro show non mancano variazioni sul tema, con sterzate in stile disco Chicago, house, bassline acide e più di un pizzico di Italo disco.

C’è grande attesa per l’energia esuberante del dj set di Brasi, l’astro nascente della scena nazionale che, dopo aver lavorato per molti anni a Ultrasuoni Records e aver curato con attenzione la sua etichetta Incoherent Debts, è diventato un mago della console. Attesi anche Philipp & Cole, che sono fra i fondatori dell’iniziativa Sunflower e delle feste Fragola’s Night e soprattutto autentici innovatori della club culture più ritmata e raffinata, un deejaying spigliato e molto vario, che sta facendo la storia del clubbing in toscana e non solo. Della serata anche altri talentuosi dj in sicura rampa di lancio, come Black Angus, Alessandro Candia, Leo Dessi ed Enot.

Giovanni Ballerini