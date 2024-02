"Ritmi aziendali". Il lavoro in fabbrica per Alessandro Riccio

Oggi (ore 16,45) al Teatro San Leone va in scena lo spettacolo "Ritmi aziendali" di e con Alessandro Riccio, allestito da Tedavi ‘98. E’ la storia dell’imprenditore di successo Achilleo Ciondolini che assume tre operai per lavorare nella sua fabbrica. Il ritmo per far fuzionare la grande macchina produttiva è quello della catena di montaggio: sempre di più è sempre più veloce. Ma non basta: per aumentare il profitto l’imprenditore è disposto a tutto e i tre operai, pur di mantenersi il lavoro, si impegnano all’inverosimile in acrobazie industriali al limite dell’umano. Come in molti altri spettacoli di Riccio la teatralità si sposa con altre discipline sceniche: in "Ritmi aziendali" i partner di palco sono tre giocolieri, ballerini e body percussioner che esprimono al meglio il loro straordinario talento a fianco del comico fiorentino.