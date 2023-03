Ritmi argentini in auditorium per un concerto live

L’auditorium comunale di Rignano diventa per un pomeriggio un po’ milonga, un po’ sala da concerto classico. La Scuola di musica col patrocinio del Comune organizza una "Domenica in concerto" con musiche che spaziano dai ritmi argentini ai grandi classici. In "ContratTango" si esibiscono il contrabbasso di Camilla Badessi, musicista e docente della stessa Scuola di Musica, insieme al pianoforte di Fabrizio Mocata. Il repertorio proposto abbraccia musiche di Bottesini, Piazzolla e Mocata. Appuntamento per domani alle 17 all’auditorium comunale in via Garibaldi 25. L’ingresso è per tutti gratuito fino a esaurimento posti.