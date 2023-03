Ritiro dei rifiuti: giorni cambiati

E’ stata attivato su tutto Reggello un nuovo calendario settimanale di ritiro dei rifiuti. È stato modificato per rendere omogeneo il porta a porta nel capoluogo e nelle frazioni. Ogni lunedì e giovedì saranno raccolti i rifiuti organici, il martedì gli imballaggi pesanti, quindi plastica, metallo, tetrapak e vetro; ogni mercoledì sarà effettuata la raccolta della carta e del cartone ed il venerdì la raccolta dei rifiuti non differenziabili. Per chi ne ha necessità e su richiesta, saranno ritirati i pannolini e pannoloni il lunedì, mercoledì e venerdì. In distribuzione i kit annuali per il conferimento rifiuti. Sia i differenziati che ingombranti e verde possono essere portati al centro di raccolta Il Poderino, in località Olmo. Inoltre per ritiri ingombranti e verde a domicilio, il servizio è prenotabile all’800.011895 o 055839561.