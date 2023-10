Guasto alla rete elettrica, ritardi fino a 3 ore per i treni

Firenze, 23 ottobre 2023 – Gravi ritardi per i treni a causa di un guasto alla linea elettrica a Roma Prenestina che da stamani ha comportato la sospensione della circolazione tra Roma Tiburtina e Roma Prenestina. Nel pomeriggio la circolazione risultava ripresa ma fortemente rallentata, mentre i tecnici erano ancora al lavoro. A cascata i ritardi si sono sentiti anche a Firenze, dove alla stazione di Santa Maria Novella alcuni convogli viaggiavano anche con oltre 3 ore di ritardo. E’ stato necessario infatti procedere a variazioni, cancellazioni e alcuni treni sono stati instradati sulle linee convenzionali tra Firenze e Roma e tra Roma e Napoli via Formia o via Cassino.

Per informazioni in tempo reale si può consultare la pagina di Trenitalia a questo link.

A Firenze si è mobilitata anche l’assistenza e Trenitalia ha fornito oltre 2mila kit ai passeggeri. Per quanto riguarda il rimborso del biglietto, sarà integrale per i ritardi superiori ai 60 minuti.