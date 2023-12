Ritardi passerella, l’ultimatum dei sindaci

FIESOLE-BAGNO A RIPOLI

Il 20 ottobre la ripartenza del cantiere per la realizzazione della passerella ciclopedonale Vallina-Compiobbi pareva imminente. "Riprenderanno i lavori e entro un anno sarà finalmente transitabile" avevano annunciato i sindaci di Bagno a Ripoli e Fiesole. La ditta che ha vinto l’appalto, fermata per problemi di approvvigionamento dei materiali e aumento dei costi, sembrava intenzionata a ripartire. Ma a un mese e mezzo, siamo ancora fermi.

E i sindaci Francesco Casini e Anna Ravoni (in foto entrambi) tornano a minacciare la risoluzione del contratto e riassegnazione a un nuovo soggetto. Lo avevano già fatto a metà settembre. Ieri nel sopralluogo sul cantiere a Compiobbi coi cittadini, coi tecnici della Città Metropolitana e coi responsabili dei lavori e ditta, i due sindaci hanno dato un nuovo ultimatum: o si riparte entro questo mese, o si risolve il contratto. Sul fronte fiesolano, dove il cantiere sta bloccando ormai da troppo tempo parte di piazza Mazzini, con relativi disagi per i cittadini e per i commercianti, Ravoni annuncia: "La ditta si è presa l’impegno entro questa settimana di risistemare la piazza, liberare il cantiere e mettere in funzione il lampione".

Daniela Giovannetti

Manuela Plastina