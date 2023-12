Ritardi in cioccolateria: il giudice la reintegra

FIRENZE

Reintegrata dal tribunale di Firenze una lavoratrice licenziata dalla cioccolateria Venchi. La lavoratrice, spiega in una nota la Filcams Cgil, era stata licenziata nell’ottobre 2022 per via di pochi lievissimi ritardi sull’entrata nel turno di lavoro causati da "un trasferimento ritorsivo in un altro negozio, più difficilmente raggiungibile". Il sindacato, assistito dall’avvocato Andrea Stramaccia, si è rivolto al tribunale che, nella sentenza dell’11 dicembre scorso, ha dichiarato "la nullità del licenziamento" e intimato "la reintegra". La lavoratrice, part time, spiega ancora il sindacato, era occupata presso il punto vendita della Stazione Santa Maria Novella. Ha chiesto il congedo per studio per due mesi (un’aspettativa a totale carico della lavoratrice) e lo ha ottenuto dopo l’iscrizione alla Cgil e l’impegno del sindacato. Durante il congedo, è stata trasferita al negozio Venchi al Porcellino, nel centro storico, impossibile da raggiungere, soprattutto nei giorni festivi, la mattina alle 7 muovendosi lei con il treno che arriva in stazione pochi minuti prima delle 7. Ciò ha provocato, dopo il suo rientro in servizio al termine dell’aspettativa, una breve serie di piccoli ritardi (sanzionati dall’azienda), di pochissimi minuti, all’ingresso nel posto di lavoro. Tuttavia, dice il giudice, "la sola ragione, emergente dagli atti, per la quale la lavoratrice ha iniziato ad accumulare episodi di ritardi in ingresso è la pretestuosa scelta datoriale di trasferirla presso il punto vendita più distante dalla stazione Santa Maria Novella. A comprova di ciò si consideri che nessun ritardo di sorta è stato contestato e sanzionato nei confronti della lavoratrice nel periodo in cui la stessa ha prestato servizio presso l’unità produttiva presso la stazione".