Ritardi a Dietropoggio: scattano le penali per la ditta appaltante

Il cantiere è fermo da mesi e l’ipotesi di aprire la nuova scuola per l’infanzia di Dietropoggio si fa sempre più lontana visti i ritardi accumulati. Ritardi per i quali il Comune di Calenzano ha deciso di applicare cospicue penali, oltre 126mila euro, all’impresa che sta lavorando. L’iter per la realizzazione del nuovo plesso è stato difficile ed accidentato: la consegna dei lavori era infatti a ottobre 2020 e il termine teoricamente fissato era il 12 dicembre 2021. Nei mesi successivi l’intervento era stato sospeso per il maltempo e poi ripreso con proroghe concesse alla ditta per concludere le opere in corso entro il maggio 2022. Nel frattempo nel cantiere è subentrata una nuova attraverso un affitto di ramo d’azienda con una ulteriore dilazione concessa fino per il termine dei lavori al 30 novembre scorso. Già dalla seconda metà di settembre, però, il cantiere è risultato del tutto abbandonato e, nonostante ripetuti solleciti, l’intervento non è mai ripreso tanto che nello scorso novembre è arrivata la rescissione del contratto. Ora l’ulteriore capitolo delle penali.