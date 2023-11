Rita Frongia apre la stagione della danza del Cantiere Florida

È affidata alla drammaturga, attrice e regista Rita Frongia, con uno doppio spettacolo c l’inaugurazione della stagione danza 20232024 al Teatro Cantiere Florida (via Pisana 111R), curata da compagnia Versiliadanza – che con Elsinor Centro di produzione teatrale e Murmuris condivide gli spazi e la programmazione del teatro – sotto la guida di Angela Torriani Evangelisti. Partenza domani alle 21 con “Étoile – Star”, dittico danzato che vedrà Rita Frongia, da anni legata in un percorso di collaborazione all’artista premio Ubu Claudio Morganti, dirigere la statunitense Teri Weikel, coreografa, danzatrice e insegnante di Metodo Feldenkreis, e l’attore Stefano Vercelli, formato in seno all’Odin Teatret di Eugenio Barba. Martedì 21 (ore 21) andranno in scena con ingresso gratuito “SoloxDonna” della Compagnia Danza Estemporada, “Pezzi Fragili” della Compagnia Naturalis Labor e l’esibizione dell’Art Music Academy di Sesto Fiorentino per le coreografie di Claudia Nuzzaci (www.teatroflorida.it).