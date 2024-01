Ristori alluvione, c’è la proroga

Nuovo termine per richiedere i ristori per i danni dell’alluvione di novembre. Dopo l’annuncio della proroga, è stata resa nota la data del 9 febbraio, come termine ultimo per compilare e presentare i moduli. La Regione Toscana ha anche previsto la possibilità, per il commissario (il presidente Eugenio Giani) di allungare ancora i tempi per le richieste di ‘contributo di autonoma sistemazione’, non andando comunque oltre il 31 marzo. "Inoltrare la domanda è l’unico modo per chiedere i rimborsi dei danni subiti – ha ricordato Giani -. La giunta regionale definirà nei prossimi giorni le modalità per erogare velocemente il primo contributo. Saremo attenti nel non fare disparità, ma è importante che tutti coloro che hanno avuto danni compilino la domanda nei termini stabiliti".

Al 25 gennaio erano arrivate 10.906 richieste danni dalle famiglie e 2.612 dalle imprese. Solo 400 le richieste di ‘contributo di autonoma sistemazione’, un numero molto basso rispetto alle persone che hanno avuto l’abitazione allagata e sono state costrette a trovare altro alloggio. Alle famiglie verranno assegnati a breve i 25 milioni messi a disposizione dalla Regione, più 1,5 milioni raccolti tramite l’iban della Protezione civile. Grazie a questi 26,5 milioni ogni richiedente avrà, secondo i primi calcoli, tra i 2.600 e i 3mila euro (salvo che il danno non sia inferiore). Alle imprese andranno poi 12 milioni di risorse regionali, ma in questo caso le modalità di erogazione devono essere definite. Maggiori informazioni su www.regione.toscana.it/-/emergenza-alluvione-2023.

Lisa Ciardi