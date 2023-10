Ristoranti nel mirino dei delinquenti. Minaccia col coltello l’inserviente. Poi scappa con il fondo cassa

FIRENZE

di Rossella Conte

e Pietro Mecarozzi

Ha afferrato il coltello che si trovava sul banco da cucina e in una frazione di secondo lo ha puntato sull’addome dell’addetto alle pulizie, che fortunatamente è riuscito a divincolarsi e a scappare. È quanto accaduto ieri mattina al ristorante La Madia di Gennaro Fabbrocino (che ha sporto denuncia ai carabinieri), in via del Giglio. L’aggressore, un giovane di origine straniere, è entrato nel ristorante alle 6.45 e, come mostrano le immagine delle videocamere di sorveglianza, ha prima minacciato con l’arma il collaboratore, urlandogli "Stai zitto o ti ammazzo!", e poi si è accanito sulla cassa del locale. I frame video inchiodano l’uomo con la lama in mano che fruga nel cassetto degli spiccioli, riversandoli in una busta che aveva con sé, per poi passare agli scaffali, arraffando alcune bottiglie di vino e rompendone altre, e infine uscire dal ristorante con circa 60 euro di bottino.

Scene purtroppo viste e riviste, tuona il titolare Gennaro Fabbrocini, che adesso però non ne può più: "Non è possibile tutto questo, la settimana scorsa hanno rubato il cellulare a una dipendente. E alcuni mesi fa un’altra aggressione".

Fabbroncini nell’arco del 2023 ha subito otto furti e due tentativi di rapina, oltre a numerosi atti vandalici: "Non dovrebbe essere compito nostro pensare alla sicurezza - spiega il ristoratore -, ma in questo quartiere, come in altre zone, non è più vita per questo abbiamo deciso di ingaggiare delle guardie private".

Una mossa drastica alla quale anche altri imprenditori fiorentini si sono ritrovati costretti a ricorrere. Nelle ultime settimane si sono verificati oltre dieci casi di spaccati e furti. Per bar, ristoranti, negozi e artigiani, quando le serrande si abbassano, il confine tra legalità e illegalità si assottiglia ed emerge l’altra faccia di Firenze, fatta di violenza e disperazione. Sul piede di guerra anche Aldo Cursano, presidente Confcommercio Firenze: "Ora basta, non c’è più tempo per le parole – si sfoga –, le promesse e le visite di solidarietà. Vogliamo fatti, siamo pronti alla mobilitazione".

Nel frattempo, il comandante della municipale ha detto che sanno intensificati gli sforzi nelle zone più critiche, mentre i commercianti sono in attesa di un Cosp con Comune e prefetto completamente incentrato sulla sicurezza delle attività economiche di Firenze, promessogli dall’assessora alla Sicurezza, Benedetta Albanese, al termine del confronto di pochi giorni fa.