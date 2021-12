Firenze, 24 dicembre 2021 - Prenotazioni dimezzate nei ristoranti. Confesercenti fa un po’ di calcoli e parla di un meno 50 per cento di presenze per le festività. In particolare, sono state cancellate quelle per la vigilia e il pranzo di Natale e sono a rischio quelle per l’ultimo dell’anno. A rivelarlo è il presidente di Confesercenti Toscana Nico Gronchi, che vede questa improvvisa virata legarsi all’annuncio delle nuove restrizioni anti Covid. In questo senso "l’iniziale incertezza generata dalla quarta ondata si è trasformata in un cambio di programma per le feste".

"Il quadro che emerge è preoccupante. La stretta degli altri Paesi europei, con nuove restrizioni introdotte per contenere l’emergenza sanitaria in corso e limitare il circolare delle nuove varianti, aveva già portato ad un crollo di presenze nel settore turistico. Questo ha creato un ‘effetto valanga’, alimentando paura e preoccupazione per l’aumento dei contagi", sottolinea Gronchi. "Siamo pronti a recepire qualsiasi nuova regola, dall’uso delle mascherine all’aperto al richiamo del vaccino al quarto mese dopo la seconda dose, oltre che l’estensione del super green pass a tutte le categorie di lavoratori". Tuttavia "riteniamo necessario che gli strumenti a sostegno delle imprese vengano prorogati per tutta la durata dello stato di emergenza, soprattutto per quelle realtà come i ristoranti che rischiano una nuova stangata nonostante siano luoghi sicuri in cui viene verificato il green pass".

La pensa così anche il presidente di Confocommercio Aldo Cursano: "La severità dei provvedimenti attesta la gravità della situazione. E noi non possiamo che prenderne atto. Resta il fatto che per alcune attività, come per esempio le discoteche e quanti organizzano eventi e feste all’interno dei propri locali (per accedere ai quali servirà la terza dose di vaccino o, in alternativa, il tampone negativo aggiuntivo alle due dosi), questo significa il tracollo totale. Ci sono investimenti e contratti difficilmente recuperabili, che si tradurranno in un bagno di sangue economico. Per questo, la prima richiesta è quella di prevedere immediate e adeguate misure economiche compensative".