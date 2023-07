Ristorante devastato dalle fiamme

Diversi danni soprattutto alla cucina, ma per fortuna nessun ferito, nell’incendio che martedì sera ha interessato il frequentatissimo ristorante "I’ quartino". Intorno alle 19 il fuoco si è innescato dalla cucina e poi, attraverso l’aspiratore, alla cappa propagandosi rapidamente. Il pronto intervento del personale presente, formato per l’antincendio, ha potuto limitare i danni, grazie all’utilizzo degli estintori, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno poi provveduto a spegnere completamente l’incendio. In quel momento nel locale non erano ancora ancora presenti clienti. Già da ieri i gestori del ‘Quartino’ si sono mossi contattando i professionisti necessari per il ripristino dell’impianto elettrico e di aspirazione oltre che degli altri elementi danneggiati ma al momento non è possibile dire quando l’osteria potrà riaprire. "Anche stavolta – si legge però sulla pagina Facebook del ristorante -ci rialzeremo più forti di prima".