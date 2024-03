Via Palazzuolo dopo la maxi rissa scende in strada: "Più controlli"

Firenze, 22 marzo 2024 – Dietro lo slogan "Lo spaccio è violenza. Basta" il comitato Palomar Palazzuolo, sostenuto dalla rete dei comitati, scende in strada sabato 23 marzo alle 18 con un flash mob per chiedere maggiori controlli contro l'escalation di violenza nel quartiere. "Lo spaccio con i suoi traffici da tempo occupa stabilmente il nostro quartiere. Lo denunciamo da anni ma la situazione è rimasta inalterata. Di recente tuttavia abbiamo assistito a una decisa escalation: il crack va per la maggiore e c’è un grande ritorno anche dell’eroina. Qui da noi entrambe queste droghe vengono consumate per strada, soprattutto di pomeriggio, prevalentemente in via dei Canacci" scrive il comitato Palomar Palazzuolo. Che descrive nei dettagli quanto accade quotidianamente: "Li vediamo ogni giorno assumere crack sugli scalini dei nostri portoni. Residenti, commercianti, artigiani, ci siamo tutti e tutte tristemente abituati: ubriachi molesti, giovani alterati e litigiosi in uscita dalla discoteca nel cuore della notte, qualche tossicodipendente particolarmente su di giri, conflitti fra spacciatori".

Poi nel volantino si fa riferimento alla maxi rissa della settimana scorsa: "Ma sabato scorso - prosegue la nota - c’è stato qui in via Palazzuolo un salto di qualità: in pieno pomeriggio si è scatenata fra cittadini stranieri una maxi rissa a colpi di spranghe che ha coinvolto decine di persone. Sono intervenute cinque volanti della polizia e due auto della municipale. Molti i passanti presenti in zona, visitatori del mercatino mensile di via Finiguerra, ma nemmeno loro sono bastati come deterrente. Gli stessi agenti intervenuti hanno sedato a fatica lo scontro tra insulti e minacce. Noi che viviamo qui e tutto questo sopportiamo, non sappiamo cosa sia davvero accaduto. Ma che lo spaccio di per sé comporti un aumento del potenziale di violenza è un fatto noto, una conseguenza inevitabile nella dinamica della microcriminalità. Ci chiediamo sgomenti se veramente quanto accaduto in via Palazzuolo sabato scorso sia stato causato dallo spaccio. Oppure se si sia trattato, come ha riportato la stampa, di un mero regolamento di conti per una precedente aggressione".

All'inizio di marzo il comitato ha lanciato la petizione: "Riaprite il cinema Fulgor". "In via Maso Finiguerra, tra via Palazzuolo e Borgo Ognissanti, è stato sempre per il quartiere un meraviglioso punto di riferimento – si legge nella petizione - Una luce accesa ogni sera per illuminare e accogliere, in una zona del centro storico fiorentino affamata di luoghi d’aggregazione, cultura, creatività".